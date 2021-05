Soupçonnées d'appartenir à un groupe néo-nazi et de projeter un attentat contre une loge maçonnique, six personnes ont été interpellées dans les départements du Doubs et du Bas-Rhin. Trois seront présentées à un juge.

Un attentat déjoué contre une loge maçonnique : six interpellations dans le Doubs et le Bas-Rhin

Six personnes ont été interpellées le mardi 4 mai dans le Doubs et le Bas-Rhin alors qu'elles projetaient une action violente contre une loge maçonnique. Une enquête préliminaire avait été ouverte au mois de février portant sur les activités d'un groupe d'ultra droite susceptible de mener des actions violentes. Une information judiciaire a été ouverte ce vendredi pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Parmi ces six personnes, trois sont présentées à juge instruction en vue d'une mise en examen, deux hommes de 56 et 29 ans dans le Bas-Rhin et une femme de 53 ans arrêtée dans le Doubs.

Recherches d'explosifs et repérages

Ils sont soupçonnés d'appartenir à un groupe néo-nazi qui projetait de s'en prendre à une loge maçonnique. Il n'y a pas d'action imminente ni d'éléments qui prouvent qu'ils étaient en finalisation de projet mais ils avaient des échanges sur des recherches d'explosifs et avaient effectué des repérages. Au cours d'une perquisition, des armes ont été trouvées. Les trois autres individus interpellés, deux hommes et une femme également, ont été libérés sans poursuite à ce stade.