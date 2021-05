Trois membres d'un groupuscule néonazi, interpellés mardi dans dans le Doubs et le Bas-Rhin en raison de soupçons sur un projet d'attentat contre une loge maçonnique, ont été mis en examen vendredi soir et placés en détention provisoire.

Un attentat déjoué contre une loge maçonnique : trois suspects mis en examen et écroués

Il s'agit de deux hommes âgés de 29 et 56 ans et d'une femme de 53 ans. Ils ont tous les trois été mis en examen par un juge antiterroriste parisien pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", selon une source judiciaire. Les trois autres personnes qui avaient été également été arrêtées mardi et placées en garde à vue, ont été relâchées.

Une enquête préliminaire avait été ouverte au mois de février portant sur les activités d'un groupe d'ultra droite baptisé "Honneur et nation" susceptible de mener des actions violentes.

Ces individus sont soupçonnés d'appartenir à un groupe néo-nazi. Ses membres avaient une fascination pour Hitler le IIIe Reich. Selon les informations de France Bleu Lorraine, l'une des cibles potentielles était une loge maçonnique de Thionville en Lorraine et notamment l'ancien Grand maître du Grand Orient de France, Jean-Philippe Hubsch, originaire de Thionville.