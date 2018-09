Chambéry, France

Un ami de la famille. Rapport sur Nodahl L., l’ouvrage signé Michel Moatti, un auteur de polars, professeur d'université à Montpellier, devait paraître le jeudi 4 octobre.

Mais Maître Alain Jakubowicz, l'avocat du meurtrier présumé de Maëlys, considérait que la parution de ce livre "portait atteinte à la présomption d'innocence de Nordahl Lelandais".

L'avocat de Nordahl Lelandais a fait pression

Menacée de poursuites judiciaires, la maison d’édition a décidé de ne pas aller plus loin, pour ne pas aller jusqu'au procès, et de renoncer à son projet.

"Je ne veux pas polémiquer" — Michel Moatti, auteur du livre

Dans ce roman, que la rédaction de France Bleu Pays de Savoie s'est procuré, Michel Moatti se met parfois dans la tête de Nordahl Lelandais, il imagine comment il se parle à lui-même, il commente, par exemple, les avancées de l'enquête.

A d'autres moments, ce sont des vrais moments de l'affaire, des passages de conférences de presse par exemple, qui sont repris au mot près, qui sont rapportés, puis romancés.

L'auteur s'appuyait sur des faits réels tout en romançant l'histoire

Avant de savoir que son livre serait interdit, Michel Moatti avait accordé un entretien à France Bleu Pays de Savoie. L'auteur expliquait qu'il ne voulait pas polémiquer, mais avait fait "un travail de romancier et de documentaliste sur l'affaire pour la poser sur le papier, savoir où on en était, essayer de s'arrêter tranquillement et savoir ce qu'elle voulait dire".

"L'idée même d'imaginer de verser des dommages et intérêt à Nordahl Lelandais me rendait malade" — Michel Moatti, auteur du livre interdit

L’auteur dit ce mardi dans les colonnes de Midi Libre (article payant) "qu'il a sûrement été naïf de croire qu'il pouvait porter ce roman sans une réaction de l'avocat de Nordahl Lelandais".

C'est aussi un autre argument qui l'a fait renoncer au livre "l'idée même d'imaginer de verser des dommages et intérêt à Nordahl Lelandais me rendait malade" dit-il.

"Je voulais remplir les silences et les blancs d'une affaire criminelle qui a tenu la France en haleine" — Michel Moatti, auteur du livre

"Écrire un roman sur un drame criminel qui se déroule sous nos yeux, c'était une voie amphibie" reconnait l'auteur, " (une voie) dangereuse, instable et je me suis sans doute trompé" conclue Michel Moatti auprès de nos confrères de Midi-Libre, après avoir annoncé que son roman ne sortirait pas.