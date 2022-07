Un auteur présumé de deux incendies à Meyrannes arrêté par les gendarmes du Gard

Ce lundi 18 juillet, entre 16h et 16h30, deux incendies en bord de route, distants de 2km, se sont déclarés sur la commune de Meyrannes, dans le Gard. Ils ont été rapidement maîtrisés, le premier par une patrouille DFCI et le second par des passants. L'enquête des gendarmes du Gard est allée très vite : "Les caractéristiques de ces deux feux attirent l'attention des gendarmes et des premières investigations réalisées par les militaires de la COB (NDLR : communauté de brigades) de Saint-Ambroix il ressort le signalement d’une personne".

L'homme a été identifié ce mardi par les enquêteurs. Il a été placé en garde à vue et, toujours selon les gendarmes, il a reconnu les faits. Le travail d'enquête se poursuit sous la direction du parquet.