Deux morts dans un crash d'autogire au sud de Toulouse

Un crash d'autogire s'est produit ce dimanche après-midi à Saint-Elix-le-Château, au sud de Toulouse (Haute-Garonne).

Deux personnes tuées

On ne connait pas encore les circonstances précises de l'accident mais le petit avion a fini sa course à proximité d'un lac non loin de l'autoroute A64. Deux personnes sont décédées dans le crash.

Les pompiers ont été mobilisés sur place en fin d'après-midi ce dimanche. La compagnie de gendarmerie de Muret ouvre de son côté une enquête pour en savoir sur ce qu'il s'est passé.