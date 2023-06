Un automobilisé contrôlé alcoolisé et en excès de vitesse à Vouillé

Dans les Deux-Sèvres, un conducteur a été contrôlé en excès de vitesse et alcoolisé. C'était ce dimanche 18 juin, dans l'après-midi du côté de Vouillé, près de Niort. L'automobiliste roulait 45 km/h au dessus de la vitesse autorisée, à 135km/h sur une route limitée à 90. Et ce n'est pas tout puisque ce dernier avait bu aussi. Il avait une alcoolémie d'1,38 gramme par litre de sang. Voiture immobilisée et permis retiré pour le contrevenant.

