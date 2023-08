Un automobiliste à toute allure dans les rues piétonnes de Valence

Il roulait très vite dans les rues piétonnes à Valence et il a percuté un plot. Ça s'est passé dans la nuit du mardi au mercredi 30 août, un peu avant une heure du matin. Cet automobiliste de 24 ans a été interpellé. Il était très alcoolisé et s'est ensuite rebellé au commissariat, il a tenté de mettre un coup de poing à un policier, qui pourrait déposer plainte. Il était difficile à maîtriser car très grand et très lourd, l'homme est actuellement en cellule de dégrisement.

