Un automobiliste accumule les infractions près de Dunkerque

La Brigade Motorisée de Hoymille près de Dunkerque, dans le Nord, a interpellé deux fois le même automobiliste en moins d'un mois. La liste de ces manquements au code de la route est longue et variée.

Le 18 janvier 2019, cet homme de 33 ans circule sur la Départementale 300 à Cappelle Broucke. Au volant d'une Clio, il roule à 133 km/h au lieu de 80. C'est la première infraction.

Les gendarmes ne sont pas au bout de leurs contrôles puisque le conducteur n'a pas le permis, que la voiture n'est pas assurée et que la carte grise est encore au nom de l'ancien propriétaire.

La liste des infractions s'allonge encore avec un dépistage d'alcoolémie positif et un dépistage de stupéfiants positif au cannabis..

L'homme a reconnu les faits et a été laissé en liberté en attendant une décision judiciaire.

Visiblement, la peur du gendarme n'a pas fonctionné puisque le 16 février dernier, la même brigade motorisée a contrôlé le même conducteur, à bord de la même voiture, toujours sans permis et sans assurance. Toujours positif au cannabis et en possession, en prime, de résine de cannabis.

Cette fois, l'automobiliste a été placé en garde à vue et s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel. Pour éviter une nouvelle récidive, sa voiture a été placée en fourrière pour une éventuelle confiscation.

Au total, les gendarmes ont constaté neuf infractions dont sept délits.