Un automobiliste arrêté à 207 km/h sous cocaïne en Seine-Maritime

Un conducteur qui a gagné sa journée. En conduisant à 207 km/h sur autoroute, 77 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, ce conducteur a été intercepté par le peloton motorisé de la gendarmerie de Rouen.

Soumis à un test de dépistage des stupéfiants, le conducteur s'est révélé être positif à la cocaïne. Son permis a été retenu, avec une perte immédiate de six points, la voiture mise à la fourrière, et la personne a du payer une amende.

Lors de cette séance de contrôles, deux autres grands excès de vitesse ont été relevés, 144 km/h au lieu de 80, et 126 au lieu de 50. Des excès de vitesse que la gendarmerie lie au soleil des derniers jours.

Un comportement que dénoncent bien sûr les gendarmes dans un tweet, en publiant un visuel : "Deux minutes de gagnées, une vie de perdue", et en rappelant que la consommation de stupéfiants au volant est sanctionnée d'une perte de six points sur le permis, de deux ans de prison au maximum et d'une amende 4 500 euros.