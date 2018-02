Le Pas, France

Il faut croire que ce Mayennais d'une soixantaine d'années est passé à travers les mailles du filet depuis des décennies.

Dans la soirée du mercredi 14 février, les gendarmes sont appelés pour un accident à Le Pas, sur la Départementale 167. A leur arrivée sur les lieux, les militaires constatent qu'une véhicule est immobilisé dans le fossé, sur le toit. Le conducteur, seul en cause, est à bord de la voiture. Il n'est que très légèrement blessé au visage. Il s'agit d'un homme qui habite Le Pas dans le nord Mayenne. Le conducteur est soumis au dépistage d'alcoolémie qui se révèle fortement positif (plus de 2 grammes par litre de sang soit quatre fois la limite autorisée). Les gendarmes établissent plusieurs autres infractions : non mutation de carte grise, absence d'assurance). Et après vérification, il apparaît que l'homme en question n'a jamais passé son permis de conduire et qu'il conduit donc sans autorisation depuis une quarantaine d'années.