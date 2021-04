Un automobiliste condamné à 18 mois ferme en Lozère après un refus d'obtempérer et un contresens sur l'A75

Le conducteur d'un fourgon a été condamné ce mardi à deux ans de prison ferme dont six mois de sursis probatoire après avoir refusé d'obtempérer aux gendarmes et avoir pris l'autoroute A75 à contresens en Lozère.

Le 19 avril, deux motards de la gendarmerie de Mende effectuent un contrôle du couvre-feu à Balsièges (Lozère). Peu avant 20 heures, un automobiliste circulant sur la nationale 88 en direction de Mende s'arrête à leur hauteur. Il leur signale qu'il vient de dépasser un fourgon qui fait des écarts importants sur la route. Lorsque le véhicule en question arrive, les gendarmes demande au conducteur, seul à bord, de s'arrêter. Après avoir fait mine d'obtempérer, il ralentit puis accélère soudainement avant de faire demi-tour et de prendre l'autoroute A75 à contresens pour tenter d'échapper aux gendarmes. Finalement intercepté, il est interpellé. Le fourgon a été volé quelques jours plus tôt. Placé en garde à vue, le conducteur se rend également coupable d'outrages et de menaces envers les gendarmes. Il refuse de se soumettre au prélèvement biologique. Présenté à la justice le 21 avril, il est incarcéré dans l'attente de son jugement. Jugé ce mardi, il a été condamné à deux ans de prison dont six mois avec sursis probatoire, obligation de soins psychologiques et psychiatriques, annulation du permis de conduire pour 18 mois. Il est maintenu en détention.