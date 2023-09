Un automobiliste condamné à quatre ans de prison ferme après avoir provoqué la mort de deux parents à Vautorte

Un Moldave de 45 ans a été condamné ce jeudi après-midi par le tribunal de Laval à cinq ans de prison dont un an avec sursis pour homicide involontaire aggravé et mise en danger de la vie d’autrui. Il avait causé la mort de deux parents le 23 juillet 2022 à Vautorte dans le Nord-Mayenne, laissant quatre enfants orphelins de 14 à 20 ans. Une cagnotte avait été ouverte en ligne.

L’homme était très alcoolisé, il avait 2,90 g d’alcool par litre de sang et roulait sur la voie de gauche. Maëlyse, la plus jeune fille du couple âgée de 14 ans a lu un texte poignant à la barre.

"Plus de conseils, de câlins, de bisous"

L’adolescente s’adresse à celui qu’elle appelle "l’assassin de ses parents". Son débit est rapide, sans sanglots dans la voix. Elle raconte la soirée passée en famille chez une amie avant que chacun reprenne la route pour rentrer chez soi et que le drame se produise. Les parents n'arrivent pas à la maison. L'inquiétude monte et l'insupportable nouvelle est annoncée par l'un des grands frères de Maëlyse. "Papa et Maman sont décédés."

La nuit passe et les questions sont nombreuses. "Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va faire de la maison ?" Il faut préparer la cérémonie funéraire. "C'était la première fois que nous assistions à un enterrement avec ma sœur, raconte l'adolescente, et c'était celui de nos parents".

Il a ensuite fallu affronter les regards malaisants dans la cour de l’école, le suivi psychologique. Il n’y aura "plus de conseils, de câlins, de bisous de la part de nos parents", poursuit-elle. "Pourquoi ne pas s’être arrêté ?", demande la benjamine de la fratrie au prévenu, une fratrie composée de deux frères jumeaux aujourd’hui âgés de 20 ans et d’une sœur qui fêtera son anniversaire ce samedi. Elle aura 17 ans, conclut l’adolescente et "nos parents ne pourront pas le lui souhaiter."

"Tout ce qu'il pourra dire ne réparera jamais ce qu'on va vivre et ce qu'on a vécu"

Plusieurs fois pendant le procès, le prévenu s'est excusé, a exprimé des regrets mais il n’a pas reconnu clairement avoir beaucoup trop bu. "On a entendu ses excuses mais ce serait mentir de dire qu'on les accepte, réagit Samantha, 17 ans, l'une des deux filles des victimes, tout ce qu'il pourra dire ne réparera jamais ce qu'on va vivre et ce qu'on a vécu. On est resté sur notre faim comme l'a dit la procureure, on n'a pas de réponses aux questions qu'on avait et on en n'aura jamais et forcément la peine nous semble minimale par rapport à ce qu'il a fait."

L'homme était en détention provisoire depuis un an. Il a aussi été condamné à indemniser les enfants des victimes et l'amie de la famille qui a la tutelle des deux adolescentes encore mineures. Le montant sera fixé lors d'une audience le 19 janvier prochain.