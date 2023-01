Un automobiliste contrôlé à 156km/h au lieu de 80km/h sur une départementale du Loiret

Carton rouge pour un conducteur contrôlé à 156 km/h sur une portion de la départementale 2007, vendredi 27 janvier, au niveau de la commune de Dordives, dans le Loiret ! La vitesse maximale est pourtant réglementée à 80 km/h. Les conditions météorologiques actuelles rendent cette infraction encore plus dangereuse, à cause de la faible visibilité et du risque de verglas.

ⓘ Publicité

Suspension immédiate du permis de conduire

La gendarmerie du Loiret s'est même fendue d'une publication Facebook pour dénoncer le comportement du jeune conducteur, qui roulait à bord d'une Renault Clio. Une ordonnance pénale de 500 euros a été délivrée par le procureur de la République de Montargis et le permis de l'automobiliste a été immédiatement suspendu.