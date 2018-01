3,54 grammes d'alcool par litre de sang, la triste imprégnation d'un Allemand, sans domicile régulier mais vivant pour le moment chez un berger du Gard. L'homme a été mis en cause dans un accident de la circulation le 23 janvier à Saint-Gilles. Une collision frontale heureusement sans blessé.

Saint-Gilles, France

3,54 grammes d'alcool par litre dans le sang, la triste imprégnation d'un Allemand, sans domicile régulier mais vivant -pour le moment - chez un berger du Gard. L'homme a été mis en cause dans un accident de la circulation le 23 janvier dernier sur le sentier du Courgoulier hors-agglomération sur la commune de Saint-Gilles.

Tellement imprégné qu'on n'a pas pu le faire souffler dans l'éthylomètre

Un choc frontal, heureusement, qui n'a pas fait de blessé. L'individu circulait sur la voie de gauche à faible vitesse. Il était tellement alcoolisé qu'il n'a pu être dépisté à l'époque. Les résultats de sa prise de sang ont été dévoilés ce jeudi par la gendarmerie du Gard. Ils sont sans appel : 3,54 grammes.

Le permis de conduire a été suspendu et il en répondra devant la justice.

Touchant principalement les jeunes et les alcooliques, le coma éthylique survient lorsque le taux d'alcool par litre de sang se situe entre 2 et 4 grammes. Le seuil varie en fonction de l'alimentation, du poids, de la rapidité de consommation et de l'accoutumance à l'alcool.

L'alcool est responsable de 41% des accidents mortels dans le Gard