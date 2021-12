Un automobiliste contrôlé à Nîmes avec 2,68 grammes d’alcool dans le sang

La police municipale de Nîmes a mené une vaste opération de contrôles routiers ce vendredi soir sur le boulevard Allende à Nîmes. "Notre objectif est de lutter contre les comportements déviants au volant et contre les phénomènes de courses automobiles sauvages" reconnait Richard Schieven, adjoint délégué à la sécurité à la ville de Nîmes. En tout, 10 agents dont quatre motards ont été déployés. Deux automobilistes ont été arrêtés pour alcoolémie. Parmi eux, un homme avec 2,68 grammes d'alcool dans le sang.

Policiers municipaux de Nîmes - PMN

Huit personnes ont été verbalisées pour excès de vitesse et 13 pour non présentation du permis de conduite, non port de la ceinture de sécurité, défaut de contrôle technique, non-respect de la signalisation routière et pneumatiques lisses.