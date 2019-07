Creuse : un automobiliste contrôlé à plus de 165 km/h sur la nationale 145

Les gendarmes étaient de sortie durant le week-end du 14 juillet et ils ont fait de belles prises ! Quatre automobilistes ont été contrôlés en grand excès de vitesse sur la nationale 145. L'un d'eux roulait à plus de 165km/h soit 55 km/h au dessus de la vitesse autorisée.

Quatre automobilistes ont été contrôlés sur la RN 145 à plus de 160 km/h

Département Creuse, France

Ils devaient être sacrement pressés ! Quatre automobilistes ont été interceptés sur la nationale 145 entre Guéret et Gouzon alors qu'ils roulaient 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée. Les gendarmes les ont contrôlés à plus de 160 km/h alors que la vitesse sur cet axe qui traverse la Creuse est limitée à 110km/h. L'un d'eux était même à 166 km/h lorsqu'il est passé dans le viseur des gendarmes durant ce week-end du 14 juillet.

Retrait de permis immédiat

La sanction ne s'est pas faite attendre pour ces automobilistes en grand excès de vitesse. Leur permis de conduire leur a été retiré sur le champ. Et puis, même cause, même effet sur la départementale 990 entre Gouzon et Aubusson, où un conducteur a lui aussi trop appuyé sur le champignon. Il roulait à 127km/h alors qu'il n'aurait pas du dépasser les 80 km/h.