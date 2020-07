Un jeune conducteur a été interpellé par la gendarmerie de Belfort lors d'un contrôle autoroutier sur l'A36 à une vitesse de 172 km/h. Il portait des tongs et a également été contrôlé positif aux stupéfiants et à l'alcool. Son permis lui a été retiré sur le champ.

Un automobiliste contrôlé sur l'A36 à 172 km/h au lieu de 110 et... en tongs

Le peloton motorisé de Belfort a procédé à un grand dispositif de contrôle vendredi soir sur l'autoroute A36 au niveau de l'échangeur de Sévenans (Territoire de Belfort). Sur cette portion limitée à 110 km/h, les gendarmes ont fait carton plein. Parmi les 20 excès de vitesse relevés, quatre ont conduit à des suspensions directes de permis. Trois voitures ont été contrôlées entre 159 et 163 km/h.

172 km/h en période probatoire

Mais un jeune conducteur a fait encore plus fort. Il roulait à 172 km/h, qui plus est, en tongs. Il a également été contrôlé positif aux dépistages de stupéfiants et d'alcool. Son permis lui a été retiré immédiatement, alors qu'il était encore en période probatoire.

D'autres infractions ont été relevées, comme une conduite malgré une suspension de permis ou encore une usurpation d'identité.