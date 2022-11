Tours : un conducteur percute le tramway à pleine vitesse et décède

Le choc a été très violent. Une voiture qui roulait sur les rails du tramway à Tours a percuté une rame place Choiseul, juste après le pont Wilson, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'automobiliste est décédé. Une information révélée par nos confrères de la Nouvelle République, confirmée auprès des services de police et de secours par France Bleu Touraine.

ⓘ Publicité

Un choc ultra violent

L'accident s'est produit cette nuit vers minuit alors que la dernière rame du tram se rendait au dépôt. Stationnée à l'arrêt place Choiseul, juste après le pont Wilson en remontant l'avenue de la Tranchée, elle a été percutée à pleine vitesse par une voiture. Le conducteur du véhicule descendait l'avenue de la Tranchée sauf qu'il roulait sur les voies du tram. Le choc a été d'une telle violence que les pompiers ont eu du mal à désincarcérer le conducteur du véhicule. Il s'agirait d'un homme d'à peine 30 ans.

Dans le choc également, la rame du tram a été endommagée au point d'être rendue inutilisable selon les informations de Fil Bleu. La conductrice du tram et un passager très choqués ont été pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital. Ils ont pu ressortir ce vendredi matin. Une enquête a été ouverte pour connaitre les circonstances exactes de cette collision et de la présence de cette voiture sur les rails du tram.

Après les constatations de police, les services techniques de Fil Bleu ont remis en état les rails et la station pour une reprise normale du service de tram ce matin à 4h.