Un automobiliste de 22 ans gravement blessé dans un choc frontal à Aubenas

C'est peut-être la vitesse qui est en cause dans le choc frontal. L'automobiliste de 22 ans sortait du rond-point dit du Burger King et s'engageait sur la départementale 104 en direction de Saint-Privat. Sa voiture s'est déportée et est allée percuter la voiture d'en face. Le jeune homme est gravement blessé. La conductrice de l'autre voiture a été transportée aussi à l'hôpital mais pour des examens de contrôle.

