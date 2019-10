Un automobiliste de 24 ans contrôlé à 160km/h au lieu de 80 à Pauillac

Pauillac, France

Le jeune automobiliste médocain âgé de 24 ans roulait à plus de 50km/h au dessus de la limite autorisée, arrêté ce mercredi matin, à 160 km/h au lieu de 80km/h sur la Départementale 2 entre Pauillac et St Estèphe. Il s'est vu retirer son permis de conduire sur la champ par les policiers municipaux de Pauillac. Et il n'en n'était pas à son coup d'essai. Il y a deux jours, il avait été condamné à un retrait de six points sur le permis après avoir provoqué un accident.