Un automobiliste de 30 ans se tue dans la nuit en Haute Savoie à Saint-Cergues

Vers minuit et demi, dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture route des Vouards. Les pompiers du 74 sont aussi intervenus sur trois feux de chalets dans la même nuit.

Saint-Cergues, France

Dans le Genevois, un terrible accident de la circulation a eu lieu en pleine nuit. Selon les premières constatations, la vitesse pourrait être en cause. Le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture vers minuit et demi.

Les pompiers sur place ont dû désincarcérer le jeune homme de 30 ans. En vain, puisque l'automobiliste est mort sur place.

Son passager âgé de 28 ans est blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il a été hospitalisé sur Annemasse.

Trois incendies de chalets dans la même nuit

Les pompiers de Haute-Savoie ont eu une soirée éprouvante puisqu'ils ont également dû intervenir sur trois violents feux de chalets dont deux à Saint Gervais (sept lances à incendie mobilisées en tout) et un autre à Vailly dans le Chablais.

A Saint Gervais, deux gros chalets de 150 mètres carré au sol se sont embrasés en moins de trois heures. L'un est situé Route des Granges, l'autre Chemin de la Fontaine. Les pompiers ont été obligés de casser les toits pour accéder aux combles et éteindre les flammes. Pas de victimes heureusement - les chalets étaient vides quand le sinistre s'est déclaré - mais dans le second, six personnes ont été relogées dans leur familles.