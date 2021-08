Un automobiliste de 32 ans gravement blessé après un choc contre un camion sur l'A61, près de Toulouse

Un accident s'est produit ce lundi sur l'A61, dans le sens Toulouse-Narbonne, au niveau de Labastide d'Anjou, vers 9h30. Cette section de l'autoroute est en travaux et limitée à 90 km/h. Une camionnette et un camion se sont percutés, et le chauffeur de la camionnette, âgé de 32 ans, est polytraumatisé, selon les pompiers de Haute-Garonne, c'est-à-dire gravement blessé.

L'A61 coupée pendant une heure

L'A61 a été coupée et la sortie obligatoire à Villefranche-de-Lauragais (sortie 20), pendant environ une heure. Vers 11h15, le camion a été évacué et la circulation a repris sur une voie, mais la sortie reste conseillée à Villefranche. Soyez prudents, alors que Bison futé voit orange en ce lundi dans le sens des retours.

