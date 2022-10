Un automobiliste de 37 ans est mort dans le centre-Manche

L'accident mortel a eu lieu à Hauteville-La-Guichard, entre Coutances et Saint-Lô

Nouvel accident mortel sur les routes manchoises. Ce vendredi soir vers 20 heures, un automobiliste de 37 ans est mort à Hauteville-La-Guichard, entre Coutances et Saint-Lô. Le drame a eu lieu au niveau du lieu-dit Les Roches breton. Un seul véhicule est en cause. D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place, dont 14 pompiers, l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50 et le Smur de Saint-Lô. L'automobiliste a succombé à ses blessures peu après 21h30.