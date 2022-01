Un automobiliste de 89 ans meurt en percutant l'entrée d'un cimetière à Beaucé

L'accident s'est produit un peu après 17 heures ce mardi 18 janvier. Un homme de 89 ans et sa compagne du même âge se rendaient au cimetière de Beaucé (Ille-et-Vilaine). Au volant de sa voiture, cet habitant de la commune est pris d'un malaise juste devant l'entrée. Son véhicule accélère et termine sa course dans la grille du cimetière. Selon les secours sur place, le conducteur est mort du malaise qui a précédé l'accident.

La passagère transportée à l'hôpital

La compagne du conducteur souffre d'une fracture. Elle a été transportée à l'hôpital de Fougères. Les dégâts matériels sont importants : une partie de la grille s'est effondrée. Les lieux seront sécurisés ce mercredi. Le cimetière reste malgré tout ouvert au public.