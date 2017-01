Un automobiliste de l'Hérault condamné pour alcoolémie sur simple dénonciation

Un étudiant montpelliérain a été condamné en appel pour conduite en état d'ivresse sur la foi d'un témoignage. Son avocat n'en revient toujours pas.

Nous sommes en octobre 2009 à Montpellier, dans le quartier Hôpitaux-Facultés, il est 1h du matin environ. Au volant de sa voiture, Jérémy percute une autre voiture en stationnement. Voilà pour le décor.

Une femme, témoin de la scène, appelle la police pour signaler l'accident et déclare que l'étudiant de 29 ans est sorti de sa voiture en titubant, qu'il a uriné sur place et qu'il est reparti à pied sans demander son reste, bref, qu'il est ivre.

Ebriété jamais vérifiée, ni constatée

Sur la foi de ce témoignage, l'étudiant sera convoqué au commissariat environ un mois plus tard. Il reconnaît que ce soir-là il a bu "un ou deux verres de sangria" chez des amis mais pas plus. Après l'accrochage, il est effectivement rentré chez lui à pied.

Son état d'ébriété n'a jamais été formellement vérifié, ni même constaté par les forces de l'ordre.

"Je ne vois pas pourquoi son témoignage prime sur le mien, c'est de la délation"

"Cette dame dit me voir titubant en sortant de la voiture... je ne sais pas si vous avez déjà eu un accident, mais moi j'étais sous le choc, donc moi je suis sorti de la voiture, j'ai mis mon véhicule sur le côté et comme il était 23h45, je suis rentré chez moi. Je n'ai pas été contrôlé, je n'ai pas soufflé dans le ballon, ni prise de sang. On se fie au témoignage d'une dame qui n'est pas assermentée, je ne comprends pas pourquoi son témoignage à elle prime sur le mien, c'est de la délation !"

Près de 4 ans plus tard, l'automobiliste est jugé par le tribunal correctionnel de Montpellier qui le condamne à trois cents euros d'amende et cinq mois de suspension du permis de conduire. L'étudiant fait appel.

Sanction alourdie en appel

Sept ans après les faits, alors qu'il s'est inscrit dans une école de kinésithérapie en Espagne, il est jugé par la Cour d'appel qui alourdit la sanction : cinq cents euros d'amende et six mois de suspension.

"Cet arrêt insolite est une première et j'espère une dernière" indique son avocat Me Ludovic Para. "Aujourd'hui on peut être condamné sur simple dénonciation" regrette-t-il.

"Aujourd'hui, je fais attention à ne plus me gratter l'oreille lorsque je suis au feu rouge, faudrait pas qu'on croit que je téléphone" - Ludovic Para

Pourvoi en cassation? Trop long et surtout trop cher

Le pourvoi en cassation est le seul recours possible mais Jérémy n'y pense même pas. Primo, il n'a pas les quelques milliers d'euros nécessaires pour payer les frais d'avocat, secundo, même s'il gagne, ce sera dans plusieurs mois et donc il aura de toute manière déjà purgé sa peine. "Il n'a pas les moyens de se battre pour le principe" conclut son avocat.