Un jeune homme de 21 ans s'est tué après une chute de 25 mètres en contrebas de la corniche à Eze. La circulation des TER, entre Nice et Vintimille$ est interrompue dans les deux sens.

Un automobiliste décède après une chute de 25 mètres, circulation des TER interrompue entre Nice et Vintimille

Aux alentours de 5h30 du matin, les sapeurs pompiers sont intervenus pour un accident de la circulation, à Eze sur l'avenue Raymond Poincaré. À l’arrivée, les sapeurs pompiers ont été confrontés à un véhicule tombé à plus de 25m en contre bas de la corniche. Le conducteur, un jeune homme de 21 a été retrouvé mort

Cet accident à des conséquences sur les rails. La circulation des TER est interrompue, au moins jusqu'à midi, entre Nice et Vintimille, et ce dans les deux sens. Des retards et des suppressions de train sont à prévoir.