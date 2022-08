Le 13 août dernier, un homme de 36 ans a été contrôlé par les gendarmes à Coarraze. La prise de sang a révélé un taux de 3,37 grammes d'alcool par litre de sang et une prise récente de cocaïne. Il a été condamné et écroué ce jeudi 25 août.

Un automobiliste du Béarn positif à la cocaïne et à plus de trois grammes d'alcool par litre de sang

Positif à l'alcool et à la cocaïne

Un habitant d'Asson condamné à trois mois de prison ferme ce jeudi pour ivresse au volant. Le 13 août dernier, à Coarraze près de Nay, il a été contrôlé positif à la cocaïne et avec 3,37 grammes d'alcool par litre de sang. Il se trouve que cet homme 36 ans n'avait plus son permis de conduire. C'est la quatrième fois qu'il est contrôlé positif à l'alcool et à la drogue depuis 2019. Sa dernière condamnation remonte à mai dernier. A l'issue de sa garde à vue il a fait l'objet d'une audience en plaider coupable ce jeudi après-midi. Il a donc été condamné à 3 mois fermes, avec maintien en détention. C'est à dire qu'il a été conduit à la maison d'arrêt pour commencer à purger sa peine.