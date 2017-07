Un automobiliste, en excès de vitesse, oblige un gendarme à sauter sur le bas-côté pour ne pas être percuté

Ce grave incident s'est déroulé mardi 4 juin en fin de journée à Bouchamps-lès-Craon dans le sud Mayenne.

Vers 19 heures, hier mardi, sur la départementale 771, une patrouille de gendarmerie remarque une voiture qui roule à vive allure. Beaucoup trop vite. La vitesse maximale, ici, est de 90 km/h. Le conducteur, lui, appuie sur la pédale jusqu'à 121 km/h. Les militaires lui demandent de s'arrêter. L'automobiliste ralentit puis soudainement décide d'accélérer pour éviter le contrôle. Mais il conserve sa trajectoire. Un gendarme est alors obligé de sauter sur le côté pour ne pas être percuté. Le conducteur sera retrouvé 3 heures plus tard à La Selle-Craonnaise. Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans qui reconnait les faits. Il tente alors de justifier ce comportement dangereux qui aurait pu tourner au drame. S'il a pris de tels risques, explique-t-il, c'est parce qu'il ne lui reste plus que 2 points sur son permis de conduire. Une attitude que les gendarmes mayennais n'ont évidemment pas pris en compte. Le jeune homme sera convoqué au tribunal en septembre et son permis lui a été aussitôt retiré.