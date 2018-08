Gallargues-le-Montueux, France

En début de soirée, vers 20 heures, un accident se produit sur une route départementale près d'Aigues-Mortes. L' automobiliste à l'origine de la collision, sans gravité, prend la fuite. Une conductrice, témoin de l'accident alerte les gendarmes. Une patrouille croise sur sa route peu de temps après le fuyard mais il poursuit sa course, ne s'arrête pas quand les gendarmes lui font signe. Il prend la direction de l'A9.

Grièvement blessé le conducteur est mort peu de temps après

Une course poursuite est lancée et en voulant s'engager sur l'autoroute, l'homme fonce sur un barrage de la gendarmerie. Après une sommation, un des gendarmes tire sur le véhicule qui s'arrête 200 mètres plus loin. Grièvement blessé, le conducteur meurt peu de temps après.

Le procureur de Nîmes s'est rendu sur place dans la soirée. Une enquête est ouverte par le parquet de Nîmes.