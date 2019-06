Un automobiliste et son fils poursuivis par un conducteur jusque dans la caserne des pompiers de St-Marcel-les-Valence

Drôme - France

L'altercation entre deux automobilistes a très mal fini!

Ce jeudi, sur la Lacra, le contournement Est de Valence, un conducteur très énervé s'en est pris à un autre.

La victime, un pompier en civil, a tenté de lui échapper, sans y parvenir.

Vers 16h30, au niveau de la sortie Chabeuil, ce soldat du feu est en voiture avec son fils de 10 ans lorsqu'il s'aperçoit qu'un automobiliste le colle. Il est visiblement très énervé, et le lui montre par des gestes et une conduite agressive.

Course poursuite

Apeuré, le pompier décide de sortir au Plateau des Couleures à Valence et de se réfugier à la caserne de St Marcel. Sauf que son poursuivant n'en reste pas là. Il le suit et le bloque devant la caserne, descend de voiture, tape dans celle du pompier.

Le père de famille de 44 ans arrive à manœuvrer et à rentrer dans la cour. Lui et son fils quittent le véhicule, mais l'assaillant les rattrape et porte un violent coup de poing au pompier... en pleine figure. L'homme tombe inanimé. Au sol, il reçoit un coup de pied au thorax.

Le garçon extrêmement choqué

L'enfant, terrorisé, a juste le temps de se réfugier à l'intérieur. Les témoins de la scène préviennent la police. Le Valentinois de 48 ans, déjà connu des services pour des violences, est interpellé et placé en garde à vue.

Il a été déféré au parquet ce vendredi soir.

Le pompier a dû être hospitalisé pour des soins. Il a déposé plainte.