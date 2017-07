Un automobiliste a fait preuve d'un sacré sang froid sur l'A 20 au sud de la Corrèze

Alors qu'il circule sur l'A 20 ce dimanche au sud de la Corrèze dans le sens Toulouse Paris, un conducteur originaire de l'Indre est averti par un panneau à messages variables qu'une voiture circule à contre sens c'est à dire dans le sens nord sud. Il décide de prendre les choses en mains.

Un conducteur originaire de l'Indre a fait preuve d'un grand sang froid ce dimanche en fin d’après-midi sur l'autoroute A 20 au sud de la Corrèze. Il circule en direction de Paris lorsqu'il prend connaissance sur un panneau qu'un véhicule circule en contre sens. Des voitures le croisent pour lui signaler un danger.

Le conducteur met alors ses feux de détresse pour ralentir les véhicules qui le suivent ... et c'est à ce moment qu'il aperçoit la voiture arrivant face à lui . Il n'en reste pas là puisqu'il va couper la route à celui qui circulait en contresens et l'obliger à s'arrêter ... et même l'obliger à faire demi tour . Le peloton de la gendarmerie d'Uzerche alerté va très vite nterpeller le contrevenant. Il s'agit d'un octogénaire corrézien dont le permis de conduire a été aussitôt retiré.