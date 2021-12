Un automobiliste flashé à 145km/h sur la route de Montpellier à Nîmes

18 policiers nationaux et 3 policiers municipaux ont effectué des contrôles routiers ce vendredi à Nîmes. L'opération s'est déroulée route de Montpellier entre 12h30 et 13h30. Un radar mobile avait été installé. 310 véhicules ont été contrôlés et 40 excès de vitesse ont été constatés. Un automobiliste a été flashé à 145km/h alors que cet axe est limité à 70km/h. Le chauffard va recevoir son procès verbal par courrier et son permis de conduire sera ensuite suspendu. Un autre conducteur a lui été contrôlé à 125km/h.

Par ailleurs, 20 infractions ont été relevées dont six pour conduite avec un téléphone portable au volant.