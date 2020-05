Un automobiliste flashé à 147 km/h (au lieu de 50) sur la Corniche à Marseille

A Marseille, la police nationale a dressé 947 PV pour excès de vitesse en seulement en 3 jours, entre le 1er et le 3 mai. Les policiers ont notamment relevé 32 excès de grande vitesse, c'est-à-dire au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Aucun quartier marseillais n'est épargné. La palme de l'inconscience revient au chauffard qui a roulé à 147 km/h sur la Corniche Kennedy au lieu des 50 km/h autorisés : de la folie pure !

Les conducteurs fautifs seront convoqués par la police puis ils passeront au tribunal. Ils devront payer des amendes comprises entre 1.500 et 3.750 euros, plus bien sûr la confiscation de leur véhicule et le retrait de leur permis.

"Repartir sur de bonnes bases"

La police nationale lance un appel à la responsabilité de tous pour qu'après le confinement, les usagers prennent ou reprennent de bonnes habitudes. "On est très en colère après ces comportements irresponsables et dangereux", déclare le Major Arnaud Louis, du service communication de la DDSP des Bouches-du-Rhône (direction départementale de la sécurité publique). Et il prévient : "Les contrôles vont se multiplier après le 11 mai. Il faut absolument repartir sur de bonnes bases sur les routes, sinon on aura des accidents dramatiques".