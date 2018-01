Haute-Vienne, France

Trois axes ont été ciblés dimanche après-midi par l'escadron de gendarmerie de sécurité routière de la Haute-Vienne. Des contrôles ont été menés sur la RN 141, la RN 147 et sur l'autoroute A 20 et au total vingt-sept excès de vitesse ont été relevés en trois heures. Le record, on le doit à un conducteur de nationalité britannique qui roulait à 182 Kms/heure au lieu de 130 sur l'A 20 au volant d'un 4/4 Land-Rover. Il a été flashé à hauteur de Bessines-sur-Gartempe et son permis lui a été retiré sur le champ. L'anglais un peu trop pressé a dû faire appel à un ami pour venir le chercher sur les lieux de l'infraction.

Un deuxième retrait de permis sur la route nationale 141

Les gendarmes qui se sont aussi postés sur les bords de la RN 141, l'axe Limoges Angoulême ont aussi confisqué le permis dans le secteur de Veyrac à un conducteur qui roulait sans assurance mais aussi sous l'emprise de stupéfiants.