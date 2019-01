Un automobiliste flashé à 212km/h sur la RN 145 en Creuse

Un automobiliste vient d'être intercepté sur la nationale 145 en Creuse à plus de 210 km/h ! C'est quasiment deux fois plus que la vitesse maximale autorisée. Il devra s'en expliquer prochainement devant le tribunal de police de Guéret.

Il devait être sacrement pressé ! Un automobiliste a été intercepté sur la nationale 145, alors qu'il roulait quasiment deux fois plus vite que la vitesse autorisée. Il a été flashé dimanche après-midi à 212 km/H alors que la vitesse sur cet axe est limitée à 110 km/h. L'homme a été interpellé par les motards de la Brigade Motorisée de Guéret. Sa voiture est confisquée, et son permis est suspendu pour six mois. Le chauffard devra s'expliquer en mars prochain devant le tribunal de police de Guéret.