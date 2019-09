Un automobiliste flashé à 259 km/h sur l’autoroute A16 près d’Abbeville

Il a affirmé aux gendarmes qu'il devait retourner au plus plus vite auprès de sa fille malade en Grande-Bretagne.

Rue, France

C’est ce qui s’appelle un très grand excès de vitesse. Un conducteur a été contrôlé à 259 km/h (soit une vitesse retenue de 246km/h) samedi 21 septembre vers 17h30 sur l’autoroute A16 dans la Somme au volant d’une Ferrari. Les gendarmes du peloton motorisé d’Abbeville l’ont flashé juste après l’aire de la Baie de Somme, avant la sortie Rue.

Il devait « aller retrouver sa fille malade en Grande-Bretagne »

L’homme interpellé a largement dépassé la limite autorisée (130 km/h). Il s’agit d’un ressortissant britannique - un chef d'entreprise -, qui a affirmé aux gendarmes qu’il voulait rentrer au plus vite «pour aller retrouver sa fille malade en Grande-Bretagne» selon le Frédéric Bernard, le commandant en second de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Somme. Le militaire évoque un excès de vitesse fort heureusement "extraordinaire", au sens propre du terme. C'est vraisemblablement l'une vitesses les plus élevées relevées par l'escadron.

Son permis de conduire a immédiatement été retiré au contrevenant. Sa voiture, une Ferrari 488, a dû être convoyée par un autre conducteur. L'homme arrêté sera convoqué devant le tribunal de police le 29 décembre 2019.

La gendarmerie de la Somme rappelle que la vitesse est la première cause de mortalité routière en France.