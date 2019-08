Un automobiliste fonce dans un vigile au Mondial Air Ballons de Chambley

Chambley-Bussières, France

Le Mondial Air Ballons de Chambley a connu un succès trop retentissant ce samedi. En fin d'après-midi, vers 18h30, les automobilistes étaient très nombreux autour de l'événement. A tel point qu'au plus fort des perturbations, il y avait 50km de bouchons sur le secteur de l'aérodrome. Des difficultés qui n'ont pas été du goût de tout le monde. Un conducteur a perdu patience et a foncé sur un vigile. Il souhaitait passer par l'entrée VIP de la porte B pour accéder au plus proche de la piste. Sauf qu'il n'avait pas l'autorisation d'emprunter cet accès et un agent de sécurité s'est mis devant lui pour l'arrêter, sans succès.

La personne percutée d'une quarantaine d'années souffre d'une fracture au niveau du poignet et a été immédiatement emmenée à l'hôpital de Briey. De son côté, le chauffard d'une cinquantaine d'années, originaire de Landres (Meurthe-et-Moselle) a pris un temps la fuite avant d'être intercepté de l'autre côté du site en s'excusant et placé en garde-à-vue suite à cet incident. Son acte est considéré comme une violence avec armes, sachant qu'il a utilisé sa voiture pour blesser le vigile.

Attention à ce dimanche

Pour éviter de nouveau ce genre de péripétie, l'organisation rappelle qu'il faut essayer dans la mesure du possible de venir plus tôt ce dimanche pour le dernier jour du Mondial Air Ballons. Il est également préférable d'étaler les déplacements au cours de la journée pour éviter les heures chaudes, aux environs de 17h-18h.