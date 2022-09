Un automobiliste fonce sur la police à Bordeaux, il est condamné à 3 ans ferme

Le tribunal de Bordeaux jugeait lundi 12 septembre en comparution immédiate, un homme de 33 ans qui a fui un contrôle de police et foncé sur un agent. Ça s’est déroulé mercredi 7 septembre rue Lucien Faure, dans le quartier Bacalan/Bassin à Flot.

Course-poursuite dans les rues de Bordeaux

Il est 17H30 quand la police remarque une voiture suspecte. La patrouille fait signe au conducteur de s’arrêter, mais à deux reprises l'homme feint et continu sa route. Une course-poursuite s'engage. L'automobiliste n'hésite pas à monter sur un trottoir et à prendre une rue à contre sens... puis il fonce en direction d'un policier qui s'écarte de justesse et tire dans la voiture. Il n'y a aucun blessé et le chauffard coupe enfin le moteur. Il est âgé de 33 ans, il dit qu'il a eu peur parce que son permis est suspendu depuis le 5 juillet.

Au tribunal le trentenaire s'excuse à plusieurs reprises : « je suis désolé, j’ai été idiot, je ne voulais blesser personne. »

Il est condamné à 3 ans ferme, son permis lui est retiré et il n'a pas le droit de le passer pendant 1 an. La voiture a été confisquée.