Le chauffeur d'un camion gravement blessé après une collision avec une voiture sur la RN 12 en Mayenne

Un grave accident s'est produit ce lundi après-midi sur la route nationale 12 en Mayenne. Une collision entre une voiture et un camion, ça s'est passé à La Pellerine, entre Ernée et Fougères. Le chauffeur du poids lourd, âgé de 35 ans, a été gravement blessé et héliporté vers le CHU de Rennes. Le conducteur de la voiture de 42 ans, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital de Fougères. La circulation est coupée dans les deux sens selon le SDIS-53. Une déviation par le bourg a été mise en place.

