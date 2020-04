Un automobiliste intercepté par la gendarmerie à près de 180 km/h sur la N 141 à Saint-Junien

Comme le weekend dernier sur l'A 20 les gendarmes de Haute-Vienne couplent les contrôles du respect du confinement à un contrôle de vitesse. Ils se sont installés à 10 h ce samedi au lieu-dit Le Pavillon où se situe la bretelle d'accès à l'agglomération de Saint-Junien à partir de la nationale 141. Une situation idéale car elle "prend en compte d'éventuels conducteurs qui souhaiteraient dans le cadre du début des vacances de la zone A dont fait partie l'académie de Limoges se déplacer vers la côte atlantique" précise le colonel Olivier Médard, chef de la division des opérations de la gendarmerie de Haute-Vienne.

Faire de la prévention

Le colonel Médard souligne que globalement les usagers respectent les mesures de confinement. Il y a de fait très peu de contrevenants. En revanche le nombre de conducteurs en excès de vitesse est grand . "Le but du jeu c'est de faire de la prévention, pas de prendre des gens en excès de vitesse" précise le colonel Médard rappelant que les personnels soignants sont en ce moment suffisamment occupés pour ne pas à avoir prendre en charge des personnes blessées dans un accident. Une prévention qui est visiblement nécessaire pour certains."On a eu quand même des vitesses assez importantes". Le triste record revient lors de ce contrôle à Saint-Junien à un automobiliste flashé à presque 180 km/h au lieu des 110 réglementaire sur la N 141. Son véhicule a été immédiatement saisi et mis en fourrière. Et le conducteur s'expliquera prochainement devant la justice.