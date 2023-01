Un automobiliste jugé pour le décès d'un motard dans le Malesherbois en juillet 2021

Le procès d'un accident mortel de la route s'est tenu ce jeudi devant le tribunal judiciaire d’Orléans. En juillet 2021 sur la route entre Pithiviers et Malesherbes, le conducteur d'un véhicule léger avait causé un grave accident . Un motard, âgé de 33 ans, avait trouvé la mort. 12 mois de prison avec sursis ont été requis à l'encontre du prévenu.

ⓘ Publicité

A la barre, Jeremy ne sait pas, n’a pas de souvenir, si ce n’est celui "d’un trou noir". Ce dimanche 18 juillet 2021, en début de soirée, le prévenu rentre d’une journée passée sur une base de loisirs avec sa femme et ses deux enfants quand il perd le contrôle de son véhicule Volkswagen avec sa remorque qui transporte un jet ski. Déporté sur la gauche, il percute un 4X4 avec à son bord également une famille. Un motard, qui suit depuis plusieurs kilomètres le Toyota Land-Cruiser, ne peut éviter l’accident. Retrouvée à 10 mètres dans un champ, la victime décédera un peu plus tard à l’hôpital d'Orléans.

L'hypothèse de l'endormissement

Questions du président du tribunal. "Avez-vous donné un coup de frein juste avant la fin d’un radar tronçon situé sur cette portion de route ?" "Non" répond Jeremy. "Vous souvenez vous d’avoir voulu éviter un animal ?" Un lièvre a été retrouvé mort sur les lieux. "Non" répond encore le prévenu. Jeremy se souvient que "du choc", pas d'avoir heurté avant la glissière de sécurité. "Etiez-vous fatigué après cette longue journée avec la pratique du jet ski et un départ de bonne heure le matin ?" poursuit le président. "Peut-être mais je m'étais couché tôt la veille" confesse Jeremy.

Un expertise judiciaire contestée

Pour la procureure de la République, si Jeremy reconnait "sa culpabilité morale", il faut qu'il accepte aussi "une défaillance". La magistrate pointe du doigt l'endormissement et l'excès de vitesse. Plusieurs témoignages attestent d'un assoupissement. Celui notamment de sa propre épouse qui, dans son appel aux pompiers enregistré, indique "mon conjoint s’est endormi". Quant à la vitesse supposée, 125Km/h selon une expertise judiciaire, elle est contestée par la défense car elle ne repose que sur "des approximations".

Jeremy ne boit pas et ne consomme pas de drogue. Jusque-là monsieur tout le monde au volant, le père de famille dit s’être longtemps considéré comme "un assassin" et ajoute "qu'il n'y a pas une journée où il ne pense pas aux deux autres familles". Le parquet a requis 12 mois de prison assorti d'un sursis simple, 1.500 euros d'amende ainsi que l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an. Le jugement sera rendu le 10 mars prochain.