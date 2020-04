Un automobiliste meurt après avoir percuté un camion à Mirande, dans le Gers

Ce vendredi 10 avril, un peu avant 23h une voiture a percuté un poids lourd qui arrivait en face sur la Nationale 21, au niveau de Mirande, dans le Gers, pour une raison encore inconnue.

Voiture en feu

La voiture a pris feu et le conducteur n'a pas survécu. On ne connaît pas, à cette heure, son âge ni son identité. A bord du poids lourd, deux hommes de 30 et 35 ans ont eux été légèrement blessés, ils ont été évacués à l'hôpital d'Auch par des pompiers de Mirande et de l'Isle-de-Noé.