Un automobiliste meurt dans le Cher, dans le choc entre sa voiture et un camion

Un nouvel accident mortel sur les routes du Cher, entre une voiture et un camion. Les deux véhicules se sont percutés de face mardi 11 juillet vers 22h30. L'accident a eu lieu sur la route nationale 151, au niveau de Brécy, à l'Est de Bourge.

Le conducteur de la voiture était bloqué dans le véhicule, en état d'urgence absolue à l'arrivée des pompiers. Les secours n'ont pas pu le sauver. Le camion, lui, a fini sa course dans le champs... le conducteur n'est que légèrement blessé. La circulation a été fermée plusieurs heures dans les deux sens cette nuit. Elle a repris vers 4h30.

