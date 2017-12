Un automobiliste mortellement fauché par une voiture sur l'A 43 à Saint-André-le-Gaz

Un grenoblois de 25 ans a été tué sur l'autoroute A43 mardi soir. Arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau de Saint-André-le-Gaz, il est descendu de voiture sans gilet fluorescent et a été fauché par un jeune automobiliste qui ne l'avait pas vu.

Un accident a tué un automobilisite grenoblois de 25 ans mardi soir vers 22 heures sur l'A43 au niveau de Saint-André-le-Gaz. Il circulait dans le sens Chambéry Lyon et il s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, pour l'instant pour une raison inconnue.

Il est descendu de sa voiture et s'est retrouvé sur la voie lente de l'autoroute. Il était habillé en noir et il n'avait pas de gilet jaune. Il a été mortellement percuté par un jeune automobiliste qui ne l'avait pas vu. Le jeune homme qui venait d'avoir son permis depuis 2 mois rentrait chez lui à l'Isle d'Abeau et dit "qu'il n'a rien pu faire". Il est en état de choc.

Les dépistages d'alcool et de stupéfiants sont négatifs pour les 2 conducteurs. La voiture de la victime va être examinée dans les prochaines heures, ce qui permettra de savoir pourquoi elle était arrêtée.

La gendarmerie rappelle qu'en cas de panne, il est impératif de se mettre à l'abri de l'autre coté de la glissière de sécurité.