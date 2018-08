Cambrai, France

Il était 4 heures ce dimanche quand un homme de 18 ans a percuté sept personnes à la sortie du Mix Bar, une boîte de nuit de Cambrai (Nord). Deux victimes ont été grièvement blessées et héliportées vers les hôpitaux de Lille et Valenciennes. Cinq autres personnes, plus légèrement touchées, ont été transportées à l’hôpital de Cambrai. Selon la police, l'automobiliste aurait pris son véhicule en sortant de l’établissement. Il était en état d'ivresse au moment des faits.

Acte délibéré ou malaise au volant ?

L'automobiliste, inconnu de la police jusqu'alors, a été placé en garde à vue. Il est actuellement en cellule de dégrisement et ne peut être entendu pour le moment. Acte délibéré suite à une altercation ? Malaise au volant ? La police de Cambrai n'exclut aucune piste à ce stade de l'enquête.