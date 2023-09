Un automobiliste percute un homme sur un parking à Anglet avant de prendre la fuite

Très tôt dans la matinée ce samedi 16 septembre, un automobiliste a percuté volontairement un homme. Les faits se sont déroulés sur le grand parking du Jungle Café à Anglet.

ⓘ Publicité

La vidéo circule sur les réseaux. On y voit une voiture blanche tenter une première fois de foncer dans des jeunes sur le parking. La voiture semble s'en allait mais elle revient en trombe et percute violemment un homme. Il se retrouve propulsé à quelques mètres, allongé. La victime ne bouge plus et la voiture s'en va.

La victime a été évacuée au Centre Hospitalier de la Côte basque. Son pronostic vital n'est pas engagé. Un homme âgé de 22 ans est en garde à vue au commissariat de Bayonne. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre.