Un automobiliste pris à 200km/h en Corrèze, un autre avec 2,64g dans le sang

Il se sont fait arrêter lors du week-end rallongé du 8 mai par les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière.

Les forces de l'ordre étaient évidemment sur le terrain en Corrèze, lors du week-end rallongé du 8 mai avec un lundi férié. Et c'est au cours de plusieurs de lors contrôles que les gendarmes de l'EDSR ont arrêtés des différents chauffards. "Trois d'entre eux dépassaient les limitations de vitesse de plus de 40km/h" fait savoir la gendarmerie, dont un Espagnol au volant de son Porsche Cayenne. Il a été contrôlé à 199 km/h sur l'A89 par les gendarmes du peloton motorisé d'Aix. "Deux autres circulaient sous addiction" comme cette personne prise avec 2,64 grammes d'alcool dans le sang, quand l'autre avait fumé du cannabis. Enfin, "un dernier conduisait sans permis" et "hormis ce dernier bien entendu, tous se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ et devront répondre des faits ultérieurement devant la justice."