Un automobiliste renverse un enfant de huit ans près de Toulouse et prend la fuite

Un drame aurait pu se dérouler à Balma ce vendredi soir. Un enfant de huit ans a été renversé par une voiture, alors qu'il traversait au passage piéton. L'automobiliste a pris la fuite indiquent les gendarmes.

La famille traverse au passage piéton

Les faits se sont déroulés aux alentours de 22 heures, près de l'Intermarché de Balma. Une maman et ses deux enfants sont descendus à l'arrêt de bus avenue des Arènes et ont traversé la route au passage piéton. Le premier enfant traverse avec sa mère, tandis que le second traverse dans un second temps en courant. C'est là qu'un chauffard, roulant à vive allure, le reverse et prend la fuite.

Le petit garçon de huit ans a été transporté à l'hôpital pour des examens mais ne souffre heureusement d'aucune blessure grave. Il présente des égratignures et quelques plaies. Les gendarmes de la compagnie de Toulouse-Saint-Michel ont ouvert une enquête pour retrouver l'automobiliste, et la mère de famille a porté plainte.