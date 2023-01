Un automobiliste sous stupéfiants, sa passagère sans permis et alcoolisée ramène le véhicule à la gendarmerie

L'homme de 30 ans a été contrôlé par les gendarmes à Valentigney, dans le Doubs. Positif a la cocaïne et au cannabis, il est amené à la gendarmerie. Les militaires retourne saisir son véhicule mais il n'est plus là. Sa passagère sans permis et alcoolisée a ramené le véhicule a la gendarmerie.