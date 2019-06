Un automobiliste tué dans un accident ce samedi en Vendée

Un accident de la route a fait un mort, deux blessées graves et un blessé léger ce samedi vers 17h à Grand'Landes en Vendée. Deux des occupants de la voiture ont été éjectés du véhicule.

Un nouvel accident mortel s'est produit en fin d'après-midi ce samedi en Vendée. Il a eu lieu vers 17h sur la commune de Grand'Landes au lieu-dit La Boulinière, sur la départementale 50, en direction de Touvois. Les circonstances dans lesquelles la voiture a quitté la route restent à déterminer, mais deux des quatre occupants ont été éjectés. Le bilan est lourd : un homme de 54 ans est mort, deux femmes de 22 et 42 ans ont été grièvement blessées, et un jeune homme de 23 ans plus légèrement touché.